Meteo, freddo estremo in Alaska: -54°C a Manley Hot Springs, tante località intorno a -50°C! [MAPPE e DATI]

Un terribile gelo sta stringendo in una morsa parti dell’Alaska in questi giorni. Ieri, 28 dicembre, è stata registrata una temperatura minima di -53,8°C circa 24km a nord-est della città di Manley Hot Springs. Questa è la temperatura ufficiale più bassa registrata in Alaska dal gennaio 2012 (quando sono stati registrati -54,4°C a Ft. Yukon). La città di Manley Hot Springs si trova circa 137km a ovest di Fairbanks e circa 420km a nord della capitale Anchorage. La posizione di queste temperature estremamente basse è nella parte più bassa della valle dove il fenomeno del cold pool solitamente è più forte.

Ecco alcuni dei dati più notevoli sulle temperature registrate in Alaska:

-51,1°C ad Allakaket

ad Allakaket -49,4°C al Bettles Airport

al Bettles Airport -48,9°C ad Arctic Village

ad Arctic Village -46,7°C a Huslia

a Huslia -46,1°C al Fort Yukon Airport

al Fort Yukon Airport -45,5°C a Nikolai

a Nikolai -43,3°C a Kaltag

Il freddo estremo è stato visibile anche dalle immagini satellitari a infrarosso (vedi mappe della gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo). E queste condizioni di freddo estremo in Alaska continueranno ancora per qualche giorno.