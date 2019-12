Freddo e maltempo, Domenica polare in tutt’Italia: gelo al Nord, neve a bassa quota al Sud – FOTO e DATI LIVE

Risveglio polare stamattina sull’Italia, con la prima neve della stagione a bassa quota al Sud. Le temperature minime sono piombate su valori glaciali al Nord, dove spiccano i -6°C di Bolzano, i -5°C di Aosta, i -3°C di Vicenza, i -2°C di Modena, Ferrara, Trento, Rovereto e Asti e -1°C di Mantova e Pavia. Ma le temperature notturne sono piombate su valori molto bassi anche al Centro, con -3°C a L’Aquila e Avezzano nelle zone interne dell’Appennino, o nelle Regioni tirreniche con -1°C a Latina, 0°C a Frosinone, +1°C a Firenze, Grosseto e Siena, +2°C a Pisa, Viterbo e Avellino, +3°C a Roma, +5°C a Caserta, +6°C a Napoli e Salerno. Gelo anche in Basilicata con -2°C a Pergola di Marsico Nuovo e San Severino Lucano, 0°C a Matera. In Calabria le minime sono piombate a +2°C a Catanzaro, +3°C a Vibo Valentia, +4°C a Cosenza, +5°C a Crotone, +7°C a Reggio Calabria. Sulle isole spiccano i +5°C raggiunti a Catania e Cagliari.

Ha nevicato fino a bassa quota in molte località, soprattutto in Molise, Calabria e Sicilia. Gli accumuli più abbondanti nei settori orientali del Pollino, della Sila e in Sicilia, tra Nebrodi, Peloritani ed Etna, dove ha nevicato fino alle porte di Catania, imbiancando persino Pedara e Nicolosi (vedi fotogallery a corredo dell'articolo). Ma il maltempo proseguirà anche nelle prossime ore, non solo oggi ma anche domani, Lunedì 30 Dicembre, con ulteriori nevicate, anche abbondanti, sui rilievi del Sud fino a quote collinari.