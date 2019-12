Freddo pungente in tutt’Italia, ancora NEVE al Sud: bufere a bassa quota in Sicilia fino a stasera [LIVE]

Dopo un Dicembre caldissimo soprattutto al Centro/Nord, il 2019 si conclude all’insegna dell’inverno più rigido: fa molto freddo in queste ore in tutt’Italia, con temperature che rimangono basse anche nelle ore diurne mentre al Sud continua a nevicare fino a bassa quota. In pieno giorno, infatti, abbiamo appena +2°C a Ferrara, Cuneo e Campobasso, +3°C a Torino, Bologna, Trento, Matera e Asti, +4°C a Verona, Bolzano, Ravenna e Modena, +5°C a Parma, Padova, Vicenza, L’Aquila, Avellino, Pavia, Reggio Emilia e Vibo Valentia, +6°C a Milano, Venezia Brescia, Bergamo, Udine, Viterbo, Cosenza, Benevento, Cremona e Pordenone, +7°C a Pescara, Savona e Catanzaro, +8°C a Genova, Trieste, Foggia e Ancona, +9°C a Bari, Lecce, Taranto, Brindisi, Barletta, Sorrento, Torre del Greco, Monopoli e Modica, +10°C a Napoli, Firenze, Catania, Messina, Reggio Calabria, Salerno, Caserta e Crotone, +11°C a Roma, Palermo, Frosinone, Siracusa e Agrigento, +12°C a Cagliari, Pisa, La Spezia, Trapani e Latina, +13°C a Imperia.

Al Sud insiste il maltempo e siamo ancora nel “clou” dell’ondata di freddo e neve iniziata tre giorni fa. Sta nevicando a quote molto basse in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, e le precipitazioni si intensificheranno nel pomeriggio/sera sul versante settentrionale della Sila e in tutta la Sicilia, con nevicate a partire dai 400 metri su Peloritani, Nebrodi, Etna, Madonie, Iblei, Sicani e sulle Montagne di Palermo, con accumuli abbondanti nelle aree più esposte. In atto anche forti venti di Grecale, provenienti da Nord/Est, come possiamo osservare nelle immagini satellitari che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo, da cui si evince proprio il fenomeno dello “stau” sui rilievi esposti a Nord/Est, mentre l’ombra pluviometrica e le aree soleggiate dove invece le montagne proteggono il territorio da Nord/Est. Da domani, Martedì 31 Dicembre, tornerà il bel tempo con temperature in lento e graduale aumento (ma al Sud continuerà a fare freddo anche nei primi giorni del nuovo anno).

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: