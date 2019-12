15 persone sono rimaste coinvolte nella brusca frenata di un treno della linea 1 della metropolitana a Milano. 8 persone, valutate sul posto dal personale del 118, per i medici non necessitano di ricovero mentre altre sette sono state trasportate al pronto soccorso, tutte comunque in codici minori, vale a dire non in condizioni gravi. L’incidente è accaduto alla fermata San Babila della M1 in pieno centro