Frozen 2 in lingua originale nei The Space Cinema

Questa settimana, per la rassegna di film in versione originale proposta da The Space Cinema, l’appuntamento previsto è con il nuovo Frozen 2 – I segreti di Arendelle, uno dei titoli più attesi dell’anno, che racconta il sequel della storia delle sorelle dei ghiacci. Elsa e Anna, dopo tre anni dalle vicende che avevano scosso la cittadina di Arendelle, insieme ai loro fedeli compagni Olaf, Kristoff e Sven partiranno verso terre lontane, in nuova avventura alla ricerca dell’origine dei poteri di Elsa.

Per festeggiare l’arrivo nelle sale, The Space Cinema ha deciso di lanciare uno speciale concorso che premierà 4 persone estratte tra coloro che acquisteranno un titolo di ingresso valido per assistere al celebre sequel tramite i canali ufficiali The Space Cinema. I fortunati vincitori potranno vivere una speciale esperienza in pieno stile Frozen passando una notte nel castello di Tarrytown, a New york, proprio come la principessa Elsa e la sua sorellina Anna. The Space Cinema offrirà ai vincitori anche la possibilità di assistere al musical di Frozen, una speciale occasione per entrare nel magico mondo di Broadway e rivivere tutta l’emozione di una delle storie più celebri fra i film d’animazione. Per conoscere tutti i dettagli dei premi in palio e le modalità di partecipazione è possibile visitare la pagina dedicata a Frozen II – Il segreto di Arendelle.

Frozen 2 – I segreti di Arendelle in lingua originale è in programmazione domenica mattina 8 dicembre nei multisala The Space Cinema Roma Moderno, Milano Odeon e Trieste. Lunedì 9 dicembre, invece, sarà disponibile nei cinema TSC Limena (PD), TSC Parma Campus (PR), TSC Parco de’ Medici (RM), TSC Rozzano (MI), TSC Vimercate (MB), TSC Silea (TV), TSC Genova (GE) e TSC Vicenza (VI).

È possibile acquistare i biglietti per accedere allo spettacolo sull’app The Space Cinema e sul sito ufficiale.