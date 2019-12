Una palazzina evacuata a Sarroch, a circa una ventina di chilometri da Cagliari, per una perdita di gas della rete cittadina provocata dalla rottura di una colonnina. Vigili del Fuoco sul posto per mettere in sicurezza l’area: interdetto il transito ai veicoli. L’allarme e’ scattato intorno alle 18.40 in via San Giuseppe.