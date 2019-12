Freddo intenso, alba polare al Nord: picchi di -5°C e lo spettacolo della Galaverna [FOTO e DATI]

Clima tipicamente invernale stamattina al Nord Italia, con temperature minime decisamente fredde: la colonnina di mercurio è piombata a -5°C a Bolzano e Aosta, -4°C a Belluno, -3°C a Novara, Vercelli, Malpensa, Sondrio, Corsico e Abbiategrasso, -2°C a Verona, Vicenza, Asti, Trento, Rovereto, Como e Bussero, -1°C a Bergamo, Casale Monferrato, Alessandria e Pavia, 0°C a Milano, Torino, Brescia, Modena, Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Faenza e Lodi, +1°C a Treviso, Biella, Pordenone, Cremona e Piacenza, +2°C a Bologna e Cuneo.

In modo particolare al Nord/Ovest, nel weekend continuerà a fare molto freddo con temperature basse anche nelle ore diurne a causa della nebbia persistente. Per monitorare la situazione in tempo reale, ecco le nostre pagine del nowcasting: