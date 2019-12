Genova, Bucci: il nuovo ponte “finito entro maggio”

“Il Ponte finito dipende dai sistemi di collaudo, ma contiamo che si possa inaugurare entro la fine di maggio, anche se non è escluso si possa fare qualcosa di più“: lo ha affermato il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera, Marco Bucci, a margine di un sopralluogo in cantiere. “Quello che più ci interessa è avere il Ponte finito a metà marzo, per avviare i lavori di pavimentazione e averlo completo per la fine di marzo. Dall’ultima revisione del piano di progetto tutti i lavori edilizi, non quelli di acciaio ma le pile, saranno terminati a fine gennaio, cosa che consentirà a metà marzo di vedere il Ponte completo con tutte le infrastrutture di acciaio sopra“.