Genova, il ministro Costa: “Massima tutela per le orche nel porto, emanata ordinanza”

“Da alcuni giorni 4 orche sono, in via eccezionale, presenti nel porto di Genova-Voltri. Una di loro appare emaciata, sta male. Sotto mia proposta la capitaneria di Porto, che ringrazio per la sensibilità, ha emanato un’ordinanza che vieta a tutte le navi di transitare nell’area dove si trovano i mammiferi per tutelare la loro salute. Inoltre, è stato rafforzato il dispositivo di controllo a mezzo motovedette”. Lo scrive su facebook il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa.

“Tutelare il mare e la sua biodiversità deve essere la priorità della Politica, una politica che intende tutelare il bene comune. Queste orche devono essere il simbolo della tutela dei nostri mari, e con la ‘Dichiarazione di Napoli’ che verrà recepita dalla Cop21 in queste ore, questa direzione sarà ancora più forte e solcata” conclude Costa.