Genova, lingotti d’oro trovati in giardino: scontro in tribunale per il tesoro

Lingotti e monete d’oro trovati in un giardino a Genova. Il bottino, del valore di decine di migliaia di euro, è stato rinvenuto sotterrato in un giardino da una squadra di operai specializzati, che stavano compiendo alcuni scavi durante la ristrutturazione di una villetta.

Sede del ritrovamento: le alture di Pra’, ponente di Genova dove la vicenda sta diventando una battaglia giudiziaria. Con tanto di prima udienza davanti al giudice del tribunale civile, fissata a inizio gennaio. Sarà il magistrato a dire a chi spetta ciò che è rimasto seppellito per anni in un giardino. Soprattutto, per farlo dovrà tirare in ballo una legge che a Genova da tempo immemore non trova applicazione.