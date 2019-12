Germania, addio al nucleare: chiude la centrale di Philippsburg

Al via le operazioni di chiusura della centrale di Philippsburg, nel sudovest della Germania, nell’ambito del piano per il progressivo abbandono dell’energia nucleare.

Dopo 35 anni di operatività, il Blocco 2 dell’impianto di Philippsburg verrà definitivamente spento alle 19 di oggi, a poche ore dalla scadenza fissata per la mezzanotte del 31 dicembre.

Neckarwestheim 2, l’altra centrale nucleare della regione, verrà spenta entro la fine del 2022.

Philippsburg 2 ha finora fornito un sesto della richiesta di energia nello stato del Baden-Württemberg.

Tutti gli impianti nucleari tedeschi verranno chiusi entro la fine del 2022.