I ghiacciai in Nuova Zelanda diventano rossi: la causa potrebbe essere in Australia [FOTO]

Una delle conseguenze più sorprendenti degli incendi che stanno devastando l’Australia si nota in Nuova Zelanda. Liz Carlson, fotografa di viaggio, ha scattato alcune foto dei ghiacciai della Nuova Zelanda durante un volo in elicottero intorno al Mount Aspiring National Park, nell’Isola del Sud. Nelle immagini, il ghiaccio appare di colore rosa e rosso (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo).”Dopo aver volato all’interno del parco intorno al Kitchener Glacier, sono riuscita a vedere quanto fosse rosso, ed è stato scioccante, non avevo mai visto niente di simile prima. Spesso alla fine dell’estate, i ghiacciai appaiono sporchi, persino grigi per la fusione della neve e i pezzi di roccia nera su di loro, ma qui era in primavera, quindi è stato davvero strano. Il ghiaccio era coperto in un modo che gli dava una sfumatura rosa-rossastra”, ha dichiarato Carlson alla CNN.

L’Australia sta vivendo una delle sue peggiori stagioni degli incendi mai registrate. Finora, ci sono stati oltre 117 incendi, con oltre 60 non ancora contenuti, secondo il New South Wales Fire Service. I venti occidentali hanno soffiato il fumo degli incendi verso la Nuova Zelanda. Le particelle più pesanti nel fumo sono cadute e in questo caso, hanno scolorito la neve in Nuova Zelanda, spiega Monica Garrett, meteorologa della CNN. Ma finché il materiale nei ghiacciai non sarà testato, non è possibile sapere con certezza di che materiale si tratti, ma considerate le condizioni degli ultimi mesi, è lecito pensare che sia dovuto agli incendi australiani, ha aggiunto Garrett.

Le immagini satellitari mostrano il fumo degli incendi nel Nuovo Galles del Sud orientale attraversare il Mar di Tasmania e l’Isola del Nord della Nuova Zelanda. Il Nuovo Galles del Sud e il Mount Aspiring National Park sono separati da oltre 1600km. Il fumo e la polvere degli incendi hanno reso il cielo rosso e arancione in Nuova Zelanda. Sydney è stata avvolta da una nube tossica senza precedenti. In Australia, gli incendi hanno distrutto le case, ucciso animali e spezzato anche vite umane.