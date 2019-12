GiornataMondialeDelSuolo, dalla terra alla Terra: il suolo tra cambiamenti climatici e nuovi stili di vita

Il suolo rappresenta una delle principali risorse strategiche dell’Europa, in quanto garantisce la sicurezza alimentare, la conservazione della biodiversità e la regolazione dei cambiamenti climatici.

In occasione della #GiornataMondialeDelSuolo, giovedì 5 dicembre il CIC – Consorzio Italiano Compostatori torna ad Assisi per la terza edizione del convegno “Dalla terra alla Terra – il suolo tra cambiamenti climatici e nuovi stili di vita”.

L’appuntamento annuale riunirà esperti ed operatori del settore del biowaste e sarà occasione per invitare enti, associazioni e cittadini italiani ad aderire all’alleanza per il Suolo “S.O.S Soil – Save Organics in Soil” che promuove la difesa del suolo e la sua fertilità.

Saranno inoltre raccontati gli sviluppi di Fra’ Sole, il progetto di sostenibilità del Complesso Monumentale del Sacro Convento di Assisi con la presentazione del compost ottenuto dal punto di compostaggio circolare installato nei pressi degli orti del Sacro Convento in collaborazinoe con il CIC.

Infine, sarà presentato lo strumento CO2mpost grazie al quale il CIC è in grado di calcolare la carbon footprint delle aziende associate.

PROGRAMMA

Saluta : Stefania Proietti, Sindaco di Assisi

Modera : Emauele Bompan, Direttore rivista Materia Rinnovabile

Introduce : Padre Antonello Fanelli, Sacro Convento di San Francesco d’Assisi

INTERVENGONO

Annalisa Corrado, Responsabile attività tecniche Kyoto Club

Gestione virtuosa rifiuti, impianti alimentati da fonti rinnovabili

Massimiliano Muggianu, Direttore Sarvex

Fra’ Sole, Progetto Sostenibilità Sacro Convento Assisi

Massimo Centemero, Direttore Generale CIC

L’Alleanza Europea per il Suolo: SOS SOIL

Maurizio Fieschi, Fondatore e Amministratore Unico Studio Fieschi

CO2mpost: il nuovo strumento per la quantificazione dell’impronta di carbonio

Francesco Ciancaleoni, Funzionario dell’Area Ambiente e Territorio della Confederazione Nazionale Coldiretti

Il suolo dal punto di vista dell’imprenditoria agricola

Mario Bonaccorso, Coordinatore Cluster Nazionale Chimica Verde

La Bioeconomia circolare e sostenibile come leva di sviluppo locale

Maurizio Zara, Presidente Legambiente Umbria

Suolo e responsabilità