Giù i calcinacci dalla volta della galleria: chiuso un tratto della A26

Caduta di calcinacci dalla galleria Berte’, in A26 in direzione Genova. Il tratto da Masone fino al bivio A26/A10 e’ stato chiuso con uscita obbligatoria a Masone, ad eccezione dei mezzi pesanti che restano in coda. Sul posto sono intervenuti le pattuglie della polizia stradale e le squadre dei tecnici di Autostrade. Il crollo non ha coinvolto mezzi in transito. Sul posto si e’ formata una coda di un chilometro.

A crollare sono state alcune grosse lastre di cemento dalla volta della galleria che e’ a tre corsie. Le pietre sono fine nella corsia centrale. Solo per un caso fortuito nessun veicolo e’ stato colpito. Il Comune di Rossiglione sulla sua pagina Facebook ha pubblicato un post con cui informa i cittadini di prestare “massima #attenzione sulla #A26! La prima galleria dopo Masone, verso Genova, e’ investita da #materiale! Autostrada in direzione #Sud in #chiusura con #obbligo di #uscita a #Masone, ad eccezione dei mezzi pesanti che rimangono in coda”.

Leu: “Autostrade dica se è in grado di gestire”

“La societa’ Autostrade dica se e’ in grado di continuare a gestire in sicurezza viadotti e gallerie a loro affidate in concessione”. Lo scrive in una nota il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro, commentando “il parziale crollo di un soffitto di una galleria sulla autostrada A26 tra Masone e Genova”. “La questione non e’ una disputa tra avvocati, ma riguarda il diritto degli automobilisti a guidare tranquilli e sereni sulle nostre autostrade: la misura e’ colma”, aggiunge.

Bucci: ‘Chiesto il piano di controllo delle gallerie’

Il crollo di una parte di volta di una galleria della A26 “e’ un motivo in piu’ per avviare un piano di controllo non solo dei ponti ma anche delle gallerie, lo abbiamo chiesto ufficialmente ad Aspi”. Lo dichiara il sindaco Marco Bucci al termine dell’incontro in Regione con l’amministratore delegato di Aspi Roberto Tomasi sulle criticita’ in corso nella rete autostradale ligure. “Aspi sta lavorando per spostare una corsia di transito lungo la A26 nell’altra direzione, nel giro di 3-4 ore penso che l’autostrada in direzione Genova possa essere riaperta, certamente bisognera’ capire cosa e’ successo”, commenta il sindaco.

Toti: “Sono allibito”

“Questo ulteriore episodio ci lascia allibiti. Da tempo chiediamo di conoscere la situazione di sicurezza di gallerie e viadotti. Ho parlato con il ministro De Micheli che mi pare sia ugualmente allibita”. Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti parlando stasera al termine della riunione con l’ad di Aspi Tomasi e il sindaco di Genova Bucci sulle criticita’ che si stanno determinando sul nodo autostradale ligure.