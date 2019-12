Giustizia: Renzi, ‘stop prescrizione dopo I grado è populismo, non è civile’

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – Stoccata di Matteo Renzi alla riforma della prescrizione voluta dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e dal M5S, che dovrebbe diventare legge dal 1 gennaio ma sulla quale c’è in corso un braccio di ferro nel governo. La prescrizione riscritta dal precedente governo “è un altro pezzo di populismo. In Italia ci sono tre gradi di giudizio, hai diritto ad essere processato. Con la prescrizione ‘mai’ non è civile, tu hai diritto ad essere condannato alla fine dei tre gradi di giudizio”, dice l’ex premier ospite di Non è l’arena su La7.