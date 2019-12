Governo: Carelli, ‘dimissioni Fioramonti incomprensibili’

Roma, 26 dic. (Adnkronos) – “Proprio ora che il M5Stelle ha rilanciato la propria azione politica attraverso una nuova organizzazione interna che risponde alle esigenze dei cittadini sul territorio spiace registrare le dimissioni del ministro Fioramonti. è veramente un peccato che non abbia continuato a lavorare come tutti noi, nonostante le difficoltà, per migliorare il quadro complessivo della situazione. Le sue sono dimissioni ancor più incomprensibili in quanto nell’abdicare alle proprie responsabilità di governo, accusando il governo stesso, promette appoggio all’esecutivo che ha appena abbandonato”. Lo afferma Emilio Carelli, deputato M5S.

“Stupisce quindi -aggiunge- che dia le dimissioni affermando di restare nella maggioranza e sostenendo Conte. Spero infine che vengano presto smentite le voci di un nuovo gruppo politico con una ventina di deputati da lui guidati. Se così fosse infatti ci troveremmo di fronte ad un’operazione politica tanto precisa quanto poco trasparente nei confronti dei cittadini”.