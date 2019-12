Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “Senza i 5S non si fa nulla. Senza nessuna delle altre forze che sostengono il governo si fa nulla”. Lo sottolinea il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in colloqui con vari quotidiani italiani, dopo che Luigi Di Maio ha rivendicato per il Movimento 5 stelle il ruolo di ‘ago della bilancia’ della maggioranza di governo.