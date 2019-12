Governo: Migliore, ‘intesa Renzi-Salvini? Falso e paradossale’** (2)

(Adnkronos) – “Sulle regole è sempre opportuno che vengano condivise dal più ampio arco di forze possibile. Il Rosatellum è stato votato anche dalla Lega, il tavolo delle riforme fu avviato da Giorgio Napolitano con tutte le forze politiche… questo senso di pruderie e voyerismo fa vedere cose diverse da quelle cose che sono ma la perversione sta negli occhi di chi guarda…”.

Volete creare un asse con Salvini perchè avete paura che si vada verso una legge elettorale sul modello spagnolo? “Noi -dice Migliore all’Adnkronos- non abbiamo paura di niente. La parola ‘paura’ legata alla legge elettorale non ha senso. Noi abbiamo proposto al tavolo della maggioranza uno sbarramento al 5%, ecco non parlerei di paura. E lo abbiamo fatto perchè evita la frammentazione. Cosa che invece non garantisce lo spagnolo con cui si rischia un patchwork con forze localistiche che vengono premiate anche se non hanno un disegno nazionale”.