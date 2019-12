Governo: Zingaretti, ‘Conte del Pd? ma se ad agosto non lo volevamo premier…’**

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – “Giuseppe Conte è del Pd? Ma vi ricordate chi era contrario a fare Conte premier ad agosto? Il Pd. Perchè Conte era la condizione posta dai 5 Stelle per fare questo governo e io dicevo che forse era meglio cambiare un po di più…”. Lo dice Nicola Zingaretti a Di Martedì su La7.

“Ma nel momento in cui si decide che Conte è il presidente del Consiglio diventa la persone a cui fare riferimento per fare del bene. O si capisce questo che non è in gioco destino di chi fa politica ma delle persone altrimenti non si è più credibili”.

“Io penso -aggiunge il segretario del Pd- che Conte sta svolgendo bene il suo ruolo perchè mette sempre l’accento sui punti avanzati delle cose da fare e sempre poco sulle polemiche”.