Greta Thunberg ha attraversato l’Atlantico, oggi approda a Lisbona

Greta Thunberg approda oggi a Lisbona dopo aver attraversato l’Atlantico.

“Il nostro ultimo giorno sull’oceano! Ora possiamo quasi sentire l’odore della terra!” ha twittato l’attivista svedese dal catamarano La Vagabonde, in compagnia di una coppia di “influencer” australiana con 1,2 milioni di follower su YouTube.

Greta, il cui “sciopero per il clima” fuori dal parlamento di Stoccolma ha ispirato il movimento Fridays for future, sarebbe quindi in grado di partecipare alla COP25 di Madrid.

La sedicenne aveva raggiunto l’America sempre a bordo di un catamarano (di Pierre Casiraghi), per partecipare al vertice sul clima che si sarebbe dovuto svolgere in Cile: a causa di disordini interni al Paese, in seguito la conferenza è stata spostata a Madrid.