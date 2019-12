Il personaggio dell’anno Greta Thunberg in visita ai Musei Reali di Torino

Nella mattinata di oggi, venerdì 13 dicembre 2019, la giovane attivista ambientalista Greta Thunberg, recentemente indicata da Time personaggio dell’anno, si è recata in visita ai Musei Reali di Torino.

Ha iniziato il suo tour dalla Cappella della Sindone, capolavoro barocco di Guarino Guarini, per poi proseguire nella Sala da Ballo di Palazzo Reale. Qui si è soffermata diversi minuti, ammirando la magnificenza della sala, ascoltando la musica proveniente dal pianoforte a coda dello Steinway Spirio, che riproduce automaticamente brani eseguiti da artisti di fama internazionale. La visita si è conclusa nella Sala da Pranzo.

Greta si trova a Torino in occasione di Fridays for Future: oggipomeriggio si è tenuto infatti il 50° presidio organizzato in città contro il cambiamento climatico.