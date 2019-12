Greta Thunberg “Persona dell’Anno”, l’attacco di Trump: “Devi lavorare sul controllo della rabbia, vai al cinema e rilassati”

Donald Trump ha attaccato Greta Thunberg dopo che la giovane ambientalista svedese è stata nominata Persona dell’Anno dalla rivista Time, sostenendo che dovrebbe “lavorare sul suo problema di controllo della rabbia”. Greta è stata premiata dalla rivista statunitense per aver lanciato una campagna che è diventata un movimento internazionale per esortare i governi ad agire contro i cambiamenti climatici. Tuttavia Trump, che già in precedenza aveva attaccato Greta per i rimproveri mossi contro la comunità internazionale, ha definito la decisione del Time come “ridicola”.

Su Twitter, il Presidente statunitense ha scritto: “È così ridicolo. Greta deve lavorare sul suo problema di controllo della rabbia, poi andare a vedere un buon vecchio film con un’amica! Rilassati Greta, rilassati!”. Anche Trump era presente nella lista per il titolo ottenuto da Greta, vinto da lui stesso nel 2016, l’anno d’esordio nella carica di Presidente degli Stati Uniti.

Greta non ha risposto direttamente al tweet di Trump, ma ha cambiato la sua descrizione sul proprio profilo Twitter, scrivendo: “Un’adolescente che lavora sul suo problema di controllo della rabbia. Attualmente si sta rilassando e sta guardando un buon vecchio film con un’amica”.

Questa è la seconda volta in cui Trump attacca Greta per il suo stato emotivo. La 16enne soffre della sindrome di Asperger, una variante dell’autismo che influisce sui segnali emotivi e sociali di una persona. Lei descrive la sua condizione come un “superpotere” che “a volte mi rende un po’ diversa dalla norma”.

Nel mese di settembre, il Presidente ha partecipato allo stesso evento a cui era presente Greta, quello in cui la giovane svedese si era rivolta ai leader mondiali dicendo che “non li perdonerebbe mai” per aver deluso la sua generazione sui cambiamenti climatici. Allora Trump aveva scritto sempre su Twitter: “Sembra una ragazza molto felice in attesa di un futuro luminoso e meraviglioso. È così bello da vedere”. E anche in quell’occasione Greta aveva risposto cambiando la descrizione nel suo profilo: “Una ragazza molto felice in attesa di un futuro luminoso e meraviglioso”.