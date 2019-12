Sette persone risultano disperse dopo che l’elicottero sul quale stavano facendo un tour dell’isola di Kauai, alle Hawaii, non e’ rientrato alla base. Ad allertare i soccorritori e’ stato il proprietario che ha lanciato l’allarme non vedendolo tornare: le ricerche sono in corso ma sono ostacolate dal maltempo e il localizzatore sul mezzo non emette impulsi. A bordo, oltre il pilota, si trovavano sei passeggeri, tra cui due minorenni.