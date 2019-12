Huxelerate si presenta al Gemelli: con i big data la ricerca oncologica diventa più efficace

Come rendere semplice, veloce ed efficiente l’analisi di enormi quantità di dati genomici, attraverso una tecnologia facilmente accessibile ed integrabile con i sistemi esistenti? La soluzione si chiama Hugenomic e arriva da Huxelerate, azienda parte della Fabbrica di Imprese e-Novia. Si tratta di un sistema hardware e software integrato, finalizzato all’accelerazione dell’analisi di dati, che può essere applicato in diversi ambiti: dell’immunoterapia oncologica al test genetico prenatale,dallo sviluppo di nuovi farmaci di medicina personalizzata fino all’identificazione di mutazioni genetiche che possono essere la causa di una data malattia.

Hugenomic verrà presentato nel corso dell’evento #AI4Docs “Opportunità e rischi dell’intelligenza artificiale in medicina”, in programma il prossimo mercoledì 11 dicembre al Policlinico Universitario Gemelli di Roma. In ambito genomico la riduzione dei costi del sequenziamento del DNA ha comportato la generazione di una quantità elevatissima di dati, che non vengono elaborati in maniera efficiente. Lo stesso accade anche in ambito medicale, dove i sistemi basati su intelligenza artificiale necessitano di elaborare i propri dati in tempi sempre più brevi. Con la tecnologia Hugenomic, invece, i dati possono essere elaborati ed analizzati fino a 2000 volte più velocemente rispetto ai sistemi tradizionali.

La tecnologia sviluppata da Huxelerate è in grado di adattarsi ad ogni tipo di problema computazionale in modo estremamente efficiente, sia in termini di velocità che di consumo di risorse e costi di elaborazione.

Grazie alla sua affidabilità e alle sue caratteristiche innovative, lo scorso novembre, Hugenomic è stato validato presso uno dei più importanti centri oncologici europei. Con l’adozione di Hugenomic infatti, il tempo di identificazione delle mutazioni genetiche in ambito oncologico è sceso da un mese a meno di un giorno.

La tecnologia sviluppata da Huxelerate non è limitata all’ambito genomico, ma potrà presto applicarsi in diversi contesti come ad esempio i mezzi a guida autonoma e l’ambito finanziario in cui la velocità di elaborazione dei dati è un elemento cruciale.

L’interesse nei confronti della tecnologia sviluppata da Huxelerate sta lanciando la giovanissima realtà imprenditoriale anche in ambito internazionale. Dal 7 al 10 gennaio 2020 infatti, Huxelerate e Hugenomic faranno il loro debutto mondiale al CES di Las Vegas: la più grande fiera al mondo dedicata alla tecnologia e all’innovazione.