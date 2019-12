Il CES 2020 è già un successo italiano: con e-Novia 10 aziende volano a Las Vegas, 3 vincono gli Innovation Awards

Tre premi, dieci imprese sul main stage mondiale dell’innovazione, la più ampia presenza italiana all’evento del prossimo gennaio. Il 2020 si aprirà con riconoscimenti e novità importanti per e-Novia: a gennaio, infatti, la Fabbrica di Imprese, prenderà parte per la terza volta al CES di Las Vegas occupando uno spazio centrale al Convention Center, nel cuore dell’area dedicata all’Artificial Intelligence e alla Robotica. Un vero e proprio «village» di 200 metri quadri, la presenza più estesa per una società italiana alla manifestazione, che mostra l’espressione più concreta delle aree Augmented Humans e Humanized Machines.

L’edizione 2020 del Consumer Electronics Show è in programma dal 7 al 10 gennaio, ma i primi risultati tra le imprese di e-Novia sono già stati raggiunti. Il «CES 2020 Innovation Awards Honoree» ha premiato le sospensioni adattive smart di HiRide, pensate per adeguarsi a diverse tipologie di terreno, l’occhio robotico di Smart Robots, un dispositivo intelligente per supportare l’operatore nel contesto delle Smart Factory, e la suola attiva di Wahuin grado di adattare la sua morfologia all’ambiente esterno e allo stato dinamico dell’utente. Premi rispettivamente assegnati nelle categorie «Vehicle Intelligence & Transportation», «Robotics» e «Wearable Technologies».

«Con il nuovo anno e-Novia raddoppia la sua presenza al CES di Las Vegas, per approdare tra i big dell’Hi Tech – commenta Vincenzo Russi, Ceo di e-Novia-. È un riconoscimento importante che testimonia la continua capacità della nostra Fabbrica di generare invenzioni e imprese. I tre prestigiosi premi ottenuti da HiRide, Smart Robots e Wahu dimostrano ancora una volta che facendo leva sulle proprie capacità distintive, universitarie e industriali, l’Italia può giocare una partita globale anche nella produzione di alta tecnologia».

e-Novia presenterà all’industria, ai media e ai technology influencers le novità del 2020 ispirandosi al paradigma armonizzazione uomo-robot nelle due rappresentazioni: le humanized machines per riaffermare la centralità dell’uomo e la augmented humans per amplificarne le abilità.

Con HiRide, Smart Robots e Wahu, e-Novia presenterà al CES di Las Vegas altre sette imprese. L’ormai iconico Yape, il drone a guida autonoma per la consegna dell’ultimo miglio, torna al CES dopo il recente impiego nei gate dell’aeroporto di Francoforte. Migliorato con nuove sospensioni per affrontare strade sconnesse, tollera oggi una maggiore capacità di carico ed è dotato di isolamento termico per gestire al meglio le partnership commerciali in Europa e negli Stati Uniti con i leader mondiali della consegna alimentare, della vendita al dettaglio e dell’e-commerce. Blubrake, la pluripremiata realtà che ha sviluppato un sistema di controllo elettronico che aumenta la sicurezza dei ciclisti nella frenata, presenterà le prime e-bikes 2020 disponibili presto nei negozi specializzati. Rob.Y svelerà al pubblico del CES la sua piattaforma modulare, bidirezionale e ultra-agile, progettata per la mobility-as-a-service a carattere autonomo ed elettrico e concepita per forgiare una nuova architettura dei veicoli. Measy è l’e-bike dotata di stabilizzazione dinamica dell’assetto e di cambio automatico per i nuovi veicoli, le cargo bike, che opereranno nelle nostre città. Veicoli che integrano in un unico mezzo sistemi avanzati e moderni di sicurezza e comfort. WeArt dimostrerà come sia possibile «comunicare il tatto», digitalizzando, registrando e riproducendo sensazioni tattili attraverso un dispositivo indossabile. Huxelerate presenterà un sistema hardware e software integrato che sfida i limiti prospettando sistemi di calcolo superveloce indispensabili per lo studio del genoma finalizzato, nella sua prima configurazione di mercato, alla medicina personalizzata e all’agritech. Sixto, un dispositivo wearable nato per aiutare le persone con ridotta mobilità della mano a migliorare la presa di oggetti, mostrerà come «il sesto dito robotico» può divenire anche un valido strumento di prevenzione e supporto sul posto di lavoro.