Le immagini più belle del 2019 secondo Science, dai ghiacciai della Groenlandia alle lune di Saturno

La rivista Science ha selezionato le immagini scientifiche più belle del 2019: la galleria comprende scatti che ritraggono i ghiacciai della Groenlandia minacciati dallo scioglimento, una delle lune di Saturno, e persino le proteste dei giovani universitari di Hong Kong.

Science ha riservato un posto nella gallery a un enorme ciclone sull’Oceano Pacifico, catturato dal fotografo e pilota Santiago Borja. Un ingegnere dell’Esercito degli Stati Uniti è ritratto mentre scruta attraverso un lucernario che si è aperto nel ghiacciaio Helheim in Groenlandia.

Mozzafiato la foto della luna Dafne tra gli anelli di Saturno, fotografata della sonda Cassini. Rimanendo in tema astronomia, la Via Lattea che brilla sulle antenne del telescopio Australian Square Kilometre Array Pathfinder.