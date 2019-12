Improvvisa eruzione del vulcano di White Island in Nuova Zelanda: almeno 5 morti, dispersi diversi turisti vicino al cratere [FOTO e VIDEO]

Improvvisa eruzione una piccola isola vulcanica della Nuova Zelanda, White Island: almeno 5 persone sono morte, diverse sono rimaste ferite e alcuni turisti risultano dispersi.

La premier neozelandese, Jacinda Ardern ha dichiarato che nell’area erano presenti una dozzina di turisti al momento dell’eruzione. Testimoni affermano che alcune persone in quel momento si trovavano sull’orlo del cratere. Il bilancio, fanno sapere le autorità, è probabilmente destinato ad aggravarsi.

Il vice commissario del Comando Operativo Nazionale neozelandese, John Tims, nel corso di una conferenza stampa ha confermato che una parte dei turisti che si trovavano nei pressi del vulcano provenivano dalla nave da crociera Ovation of the Seas, operata da Royal Caribbean, anche se la polizia non è ancora in grado di confermare le loro nazionalità. “L’isola è instabile“, ha aggiunto Tims. “L’ambiente fisico è insicuro per il nostro ritorno sull’isola. E’ importante considerare la salute e la sicurezza di coloro che ritorneranno sull’isola.”

L’eruzione è stata ripresa dai passeggeri di una piccola nave ripartita da poco dall’isola dopo un’escursione: i video mostrano un’imponente colonna di fumo e cenere che si eleva a oltre 3mila metri di quota.

White Island, nota anche come Whakaari, si trova a largo della North Island ed è uno dei vulcani più attivi del Paese.

Credit Foto e Video: Michael Schade