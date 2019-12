Incendi Australia, “condizioni catastrofiche”: emergenza vicino a Sidney, un morto al sud

I boschi dell’Australia continuano a bruciare, con 3 incendi registrati vicino a Sidney dove la situazione è stata registrata come ”di emergenza”. Lo riferiscono le autorità locali, mentre una persona è stata trovata senza vita nell’Australia meridionale a causa di un rogo. Un appello è stato quindi rivolto alla popolazione affinché si evitino spostamenti non necessari, ma frequenti durante il periodo delle vacanze di Natale, mentre sono state chiuse le strade fuori Sydney. L’avvertimento riguarda in particolare l’imprevedibilità degli incendi, dal momento che i venti stanno soffiando a una velocità fino a 70km/h e le temperature superano i +40°C.

Il caldo e i venti forti hanno creato “condizioni catastrofiche di incendio“, ha detto ai giornalisti il ​​commissario dei servizi antincendio dello stato del New South Wales, Shane Fitzsimmons. “Sono le condizioni peggiori – ha dichiarato – Dato che c’è così tanto fuoco attivo, le preoccupazioni sono molto serie e la giornata si prospetta molto pericolosa“. Un portavoce della polizia ha aggiunto: ‘Oggi non è il giorno adatto per iniziare le vacanze di Natale”.

Intanto oggi saranno circa 10mila gli uomini addetti alla gestione dell’emergenza incendi impegnati nel New South Wales. Il ministro di Stato per la polizia e i servizi di emergenza, David Elliott, ha detto che si tratta probabilmente del maggior dispiegamento di addetti all’emergenza mai visto del New South Wales. Giovedì notte due vigili del fuoco sono morti in servizio. Intanto il primo ministro australiano Scott Morrison ha annunciato l’intenzione di tornare il prima possibile da una vacanza con la famiglia alle Hawaii, un viaggio molto contestato vista la situazione di sofferenza che sta vivendo il Paese.