Incendi in Australia: migliaia di persone chiedono la cancellazione dello spettacolo pirotecnico di Sydney

Considerata l’emergenza incendi che da settimane sta mettendo in ginocchio vaste zone dell’Australia, sono in molti a chiedere alle autorità di annullare lo spettacolo dei fuochi di artificio di fine anno.

Migliaia di australiani hanno chiesto la cancellazione dello spettacolo pirotecnico di San Silvestro a Sydney in segno di rispetto per coloro che sono stati colpiti dall’ondata di incendi.

Il sindaco di Sydney si è detta commossa “dal sostegno e l’attenzione” per la comunità, ma ha confermato che il programma andrà avanti come previsto.

Anche il vice premier del Nuovo Galles del Sud ha chiesto l’annullamento dei fuochi d’artificio, anche in considerazione del fato che anche Sydney è stata colpita dalla crisi: “Il rischio è troppo alto, e dobbiamo rispettare i nostri vigili del fuoco volontari che sono esausti“.

Oltre 271mila persone hanno firmato finora la petizione su Change.org, chiedendo la sospensione dello spettacolo pirotecnico e di destinare i fondi per l’evento a vigili del fuoco e vittime.