Incendi Australia, inferno a Mallacoota a poche ore dalla Notte di San Silvestro: gente in fuga via mare, “è apocalittico” [FOTO e VIDEO]

Migliaia di persone sono fuggite verso il lago e l’oceano di Mallacoota a causa degli incendi che stanno colpendo lo stato di Victoria, in Australia. L’incendio fuori controllo ha raggiunto la città oggi e circa 4.000 persone sono scappate verso la costa, con i membri della Country Fire Authority al lavoro per proteggerle. Alla città non era stata ordinata l’evacuazione come per il resto della regione di East Gippsland, in cui Mallacoota si trova. Quando sono arrivate le fiamme, era ormai troppo tardi per evacuare per molte persone. Nel buio, è stato il caos più totale: una fuga precipitosa verso la spiaggia della città, dove migliaia hanno visto il cielo scuro diventare rosso. Con il traffico che si accumulava, molte persone hanno abbandonato le loro auto e sono corse a piedi verso l’acqua.

La popolazione ha riportato di aver sentito bombole del gas esplodere quando il fronte del fuoco ha raggiunto la città e il suono delle sirene che dicevano loro di entrare in acqua. Alcuni sono riusciti a salire sulle barche, altre sono entrate direttamente in acqua. Ma entro le 13:30 locali, il fuoco aveva raggiunto la riva. Un residente locale ha dichiarato ad ABC Gippsland che è riuscito a vedere il fuoco nel centro della città e fiamme alte 20 metri alla periferia, in cui crede che le case siano in fiamme.

I residenti di Mallacoota hanno inondato i social di foto e video e le immagini sono davvero terrificanti (vedi gallery scorrevole in alto e video in fondo): il bagliore arancione degli incendi e il rosso fuoco del cielo. “È il caos lì fuori, è l’apocalisse. Poi c’è il problema di come diavolo usciremo da qui. Ci sono molte persone al molo, nel lago, sulla sabbia, e ci sono persone su un banco di sabbia e alcune sulle barche”, è il commento di Charles Livingstone a Guardian Australia. L’uomo ha aggiunto che la temperatura è scesa da oltre +40°C a circa +20°C, spiegando che le persone in acqua stanno avendo freddo.

Inferno di fuoco in Australia

Mallacoota è solo una delle tante città divorate dalle fiamme degli incendi che stanno devastando l’Australia da diverse settimane. Al momento, sono almeno 12 le persone morte e migliaia le case distrutte da quando è scoppiata l’emergenza incendi due mesi fa. Anche i residenti di Bermagui sono stati costretti a fuggire in spiaggia e nella piccola cittadina di Cobargo, buona parte della strada principale è andata distrutta. Una residente ha raccontato ad ABC: “Siamo usciti fuori e si poteva vedere il bagliore rosso, ma si poteva sentire il rombo, è stato spaventoso. Si poteva sentire come il rumore del mare”.

Anche da Batemans Bay, una delle più grandi città della costa meridionale del Nuovo Galles del Sud, arrivano scene dell’orrore. “È buio, non c’è elettricità. L’unica parola è apocalittico. C’è molto fumo. Ogni negozio che conosco è chiuso. Ci sono state un paio di esplosioni, credo che possano essere bombole del gas ma non ne sono sicuro”, ha detto Dennis Price, proprietario di un locale, a Guardian Australia. A Mogo, lo staff del Mogo zoo ha agito in modo disperato per salvare gli animali. “In questo momento, a casa mia ci sono animali di ogni tipo in ogni stanza. Un paio di ore fa sembrava l’apocalisse qui. Era buio come a mezzanotte con sfumature di rosso”, ha detto il direttore dello zoo. “Non riuscivamo a respirare. Non riuscivamo a vedere. Le fiamme erano proprio feroci. Non c’era nulla che potessimo fare, abbiamo dovuto salvare le nostre vite”, ha detto un’altra residente.