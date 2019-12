Incendi in Australia, un koala stremato ferma i ciclisti e beve dalle loro borracce: le commoventi immagini [FOTO e VIDEO]

Anna Heusler stava andando in bicicletta in direzione di Adelaide, nell’Australia meridionale, con un gruppo di ciclisti, quando ha visto un koala seduto al centro della strada. Non era certo la prima volta che Anna vedeva dei koala sulla strada mentre andava in bicicletta, ma la reazione di uno di loro in particolare l’ha lasciata di stucco. “Abbiamo fermato le biciclette per aiutare il koala a spostarsi dalla strada, altrimenti sarebbe stato investito dalle auto. Ma il koala si è avvicinato a me molto velocemente, era ovviamente molto assetato. Mentre lo facevo bere dalle nostre bottiglie d’acqua, è salito sulla mia bici. Non ho mai visto un koala muoversi così rapidamente. Solitamente stanno sugli alberi e le persone li ammirano da lontano. C’erano circa una dozzina di ciclisti intorno a me che guardavano e diversi hanno commentato dicendo che è stata la miglior cosa che abbiano mai visto. Che esperienza meravigliosa”, ha scritto Anna sui social.

Le immagini della gallery scorrevole in alto e il video in fondo sono davvero tenerissime ma allo stesso tempo strazianti: mostrano il koala dissetarsi a più non posso, bevendo dalla borraccia della ciclista. Dopo aver bevuto, il koala è stato spostato in sicurezza fuori dalla strada. La temperatura intorno ad Adelaide ha raggiunto i +42°C nei giorni scorsi. Gli attuali incendi che stanno devastando l’Australia hanno colpito duramente la popolazione di questi marsupiali: le autorità stimano che il 30% dei koala sulla costa settentrionale e centrale del Nuovo Galles del Sud siano stati uccisi dagli incendi oppure dalla fame e dalla disidratazione che ne conseguono. Le cliniche veterinarie del Paese sono state inondate di koala e altri animali nativi feriti dagli incendi. Molti koala sono stati soppressi per le gravi ustioni riportate.

Il caldo estremo che nelle ultime settimane ha colpito l’Australia ha aggravato gli incendi e oltre 4 milioni di ettari sono già andati in fumo. Quasi 1.000 case sono state distrutte e 9 persone hanno perso la vita. “È solo una tragedia in Australia. Sta bruciando fuori controllo. Spero che questo episodio aiuti a sensibilizzare. I vigili del fuoco sono i veri eroi, non io”, afferma Anna.