I vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in un appartamento posto al primo piano a Ronta, in via Faentina. L’incendio è stato spento ma due persone che hanno inalato del fumo sono state prese in carico dal personale sanitario del 118 che hanno provveduto ad avviare il percorso di assistenza sanitaria. Avviati accertamenti sulle cause.