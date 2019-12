Incendio in mercato nel centro di New Delhi: almeno 43 morti

Un incendio è divampato in un mercato a New Delhi, in India: almeno 43 persone sono morte e 16 persone sono in ospedale in gravi condizioni.

Secondo quanto reso noto dalla polizia, il rogo si è sviluppato nelle prime ore del mattino nel centro storico della città.

“Abbiamo tratto in salvo almeno 50 persone“, ha spiegato Sunil Choudhary, vice capo dei vigili del fuoco della capitale indiana. Si tratta di “operai che dormivano all’interno dell’edificio a quattro o cinque piani“.

Al momento è ancora sconosciuta la causa dell’incendio.