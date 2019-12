Incendio Notre Dame: la Cattedrale non ospiterà la messa di Natale per la prima volta in oltre 200 anni

La Cattedrale di Notre Dame a Parigi non ospiterà la Messa di Natale per la prima volta in oltre 200 anni: la Messa di mezzanotte sarà celebrata la sera della vigilia di Natale, ma si terrà nella vicina chiesa di Saint-Germain l’Auxerrois.

Sono in corso i lavori di ristrutturazione dopo il devastante incendio di aprile: la cattedrale gotica di 850 anni, patrimonio mondiale dell’Unesco, ha perso la guglia e il tetto durante l’incendio.