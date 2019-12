Aereo con 100 persone a bordo si schianta vicino Almaty: numerose vittime ma “ci sono sopravvissuti”

Un aereo con 100 persone a bordo si è schiantato vicino Almaty, in Kazakistan: lo riportano i media internazionali.

Funzionari dell’aeroporto di Almaty hanno riferito che il velivolo Bek Air sarebbe precipitato stamattina poco dopo il decollo. Il personale dei servizi di emergenza è immediatamente accorso sul luogo dello schianto.

L’aereo era in rotta da Almaty alla capitale del paese Nur-Sultan (ex Astana): avrebbe perso quota, prima di colpire una barriera di cemento e schiantarsi contro un edificio a due piani.

Al momento si riportano almeno 14 vittime e 60 feriti, ma ci sarebbero sopravvissuti secondo funzionari dello scalo, citati dai media internazionali.

L’aeromobile è Fokker-100, un Aereo di linea di medie dimensioni con doppia turboventola.

Tutti i voli Bek Air e di Fokker-100 in Kazakistan sono stati bloccati in attesa si indagini sull’incidente: lo hanno deciso le autorità del Paese.

Il presidente del Kazakistan Qasym-Jomart Toqayev ha espresso “profonde condoglianze” ai parenti delle vittime e ha aggiunto che “tutti i responsabili saranno severamente puniti“.