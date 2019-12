Incidente aereo in Kazakistan: possibile errore del pilota o guasto

Gli inquirenti in Kazakistan stanno lavorando per chiarire le cause dello schianto, avvenuto poco dopo il decollo, di un volo della Bek Air con a bordo quasi 100 persone: secondo le prime ipotesi potrebbe essersi trattato di un errore del pilota o di un guasto meccanico, ha spiegato il vice premier kazako, Roman Sklyar, in conferenza stampa.

Nello schianto, secondo il bilancio ufficiale, sono morte 12 persone.