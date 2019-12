Incidente Milano, scontro tra un bus e un camion dei rifiuti: alcuni feriti

Incidente a Milano dove si è verificato uno scontro tra un bus e un camion dei rifiuti: coinvolti i mezzi pesante di Atm, l’azienda dei trasporti milanese e Amsa quella che si occupa della raccolta dei rifiuti. Al momento sono 4 i feriti, mentre 12 le persone coinvolte. L’incidente è avvenuto in via Egisto Bezzi a Milano. Sul mezzo dell’Atm si trovavano 15 persone e l’autista di uno dei due veicoli, per quanto cosciente, e’ rimasto incastrato nell’abitacolo. Il 118 che ha diffuso la notizia, ha dichiarato una maxiemergenza e ha inviato alcuni mezzi.

Secondo quanto riferito dal 118, una persona, all’arrivo dei soccorritori, era in arresto cardiaco ed e’ stata rianimata sul posto e trasportata all’ospedale Sacco dove e’ in gravi condizioni. Altri quattro sono stati portati in ospedale e 12 sono in valutazione. Sul posto anche vigili del fuoco e agenti della Polizia locale.