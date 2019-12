Incidente per il Papa nella notte di San Silvestro: la fedele lo strattona per il braccio e gli fa male, la sua reazione è sorprendente [VIDEO]

Dopo la celebrazione dei primi Vespri della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio e “Te Deum” nella basilica vaticana, Papa Francesco è sceso in piazza per osservare il grande presepe plastic free, donato dal Trentino. Per raggiungere la Natività, il Pontefice si è avvicinato anche alla folla presente dietro le transenne e in quel momento sembra essersi verificato un episodio poco piacevole. Una fedele, infatti, ha afferrato il braccio di Francesco e lo ha strattonato. Dall’espressione apparsa sul volto del Papa, sembra che la veemenza della fedele gli abbia provocato non poco dolore, come mostra il video che trovate in fondo all’articolo. Nonostante la volontà di avanzare, la presa della donna tratteneva Francesco e la sua reazione per liberarsene è stata sorprendente: il Pontefice ha schiaffeggiato la mano della fedele per potersi liberare, il tutto accompagnato da un’espressione piuttosto infastidita.