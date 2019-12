Gravissimo incidente questa mattina in Val Pusteria: un turista sloveno di 47 anni ha perso la vita, si è scontrato con un giovane tedesco sulla pista Sonne a Plan de Corones. Lo sloveno è deceduto, mentre il tedesco è stato trasportato all’ospedale di Brunico con ferite giudicate non gravi. Sul posto i carabinieri per i rilievi di legge.