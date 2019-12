Incidenti in montagna, escursionisti morti: uno dei due ha cercato di salvare l’altro scivolando sul ghiaccio

Il secondo escursionista morto in localita’ Rava del Ferro, a 2.500 metri di quota, nel territorio comunale di Sant’Eufemia a Maiella (Pescara) e’ precipitato nel tentativo di raggiungere e soccorrere il compagno che per primo e’ scivolato sul ghiaccio. E’ quanto emerge da una prima ricostruzione dell’incidente avvenuto oggi sulla Maiella ad un gruppo di sei escursionisti. I sei, tutti di localita’ diverse ed esperti di montagna, si apprende, avevano organizzato sui social l’escursione odierna. Sulla dinamica sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri, che stanno ascoltando i superstiti, per ricostruire l’accaduto, in collaborazione con il Soccorso Alpino.