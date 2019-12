Incidenti in montagna, escursionista scivola per 400 metri sul Monte Vettore: vivo nonostante numerosi traumi

Un uomo di 78 anni, impegnato in una escursione con altri due compagni sul Monte Vettore, il rilievo più alto del massiccio dei Sibillini, è scivolato per 400 metri in un canalone. Nonostante i numerosi traumi riportati, è stato recuperato in vita. L’incidente, con il recupero dell’infortunato a circa 1750 metri, è avvenuto sul versante sud-occidentale della montagna. A intervenire sul luogo è stato l’elicottero del 118 dell’Aquila, con a bordo il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo. Recuperato per mezzo del verricello, l’uomo è stato immediatamente trasportato all’ospedale civile “G.Mazzini” di Teramo. “Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – si legge in una nota – lancia un appello a tutti i frequentatori della montagna a valutare attentamente le condizioni del terreno prima di intraprendere un’escursione. In questi giorni infatti il manto nevoso risulta particolarmente instabile e con diversi tratti ghiacciati, spesso anche poco visibili”.