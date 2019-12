Incidenti in Montagna: escursionisti precipitano sulla Majella, si temono vittime

Vigili del fuoco, personale del 118 e del Soccorso Alpino stanno intervenendo in soccorso di 2 escursionisti precipitati durante un’escursione in montagna, sulla Majella, nel Pescarese, in una zona estremamente impervia.

A lanciare l’allarme sono state due persone che erano insieme a loro quando sono scivolati.

I soccorritori stanno cercando di raggiungerli, sembra che i due escursionisti non diano segni di vita.