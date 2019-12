Indonesia, bus precipitato in burrone: il bilancio delle vittime sale a 35

Si è aggravato il bilancio dell’incidente avvenuto lunedì sera a Sumatra, in Indonesia: un autobus è precipitato per 150 metri in un burrone. Le vittime sono 35, secondo quanto riferito dal portavoce dei servizi di soccorso locali. Si tratta di 16 uomini e 19 donne.

L’autobus di trasporto regionale è caduto nel burrone ed è finito in un fiume.

Alcuni sopravvissuti hanno riferito alla polizia che al momento dell’incidente a bordo si trovavano una cinquantina di persone.