Influenza: aumenta la diffusione del virus, 767mila casi da ottobre

In aumento la circolazione del virus dell’influenza: secondo il bollettino Influnet, che riporta i dati della sorveglianza della sindrome influenzale coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità, da metà ottobre ad oggi sono stati 767mila i casi segnalati, di cui 152mila solo nella settimana passata.

Nella 48ª settimana del 2019, ovvero dal 25 novembre al primo dicembre, 791 medici sentinella hanno inviato dati sulla frequenza di sindromi influenzali e l’incidenza totale è di 2,52 casi per mille assistiti, ma raddoppia nella fascia di età tra 0 e 4 anni raggiungendo i 5,54 casi per mille.

In quasi tutta Italia il livello di incidenza è sotto la soglia base tranne in Piemonte, Lombardia, Provincia autonoma di Trento e Abruzzo, dove è leggermente più alto.