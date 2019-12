Infrastrutture: De Micheli, ‘nei primi giorni di gennaio linee guida su sicurezza’ (2)

(Adnkronos) – E’ stato prescritto alle stesse società concessionarie, aggiunge, “l’implementazione di procedure di valutazione dello stato delle infrastrutture, improntate ai migliori standard tecnici.. Relativamente ai programmi annuali di manutenzione ordinaria sono state adottate dalla competente Direzione generale linee guida recanti l’indicazione di criteri di priorità sulla base dei quali i concessionari individuano gli interventi da porre in essere”.

Sotto il profilo organizzativo, aggiunge De Micheli, “specifica rilevanza assume la nomina del nuovo Direttore Generale dell’ Ansfisa. Come è noto questa Agenzia è preposta alla valutazione delle procedure di controllo delle infrastrutture, ferroviarie, stradali e autostradali con possibilità di ispezioni e imposizione di sanzioni. Per dare concreta operatività all’Ansfisa, lo scorso 6 dicembre si è proceduto a pubblicare il primo interpello per individuare nell’ambito dei dipendenti pubblici 61 persone che saranno impiegate nella sede centrale di Roma e nella sede di Genova”.

Al contempo, aggiunge, “è stato definito un programma di ispezioni di natura straordinaria finalizzato ad accertare lo stato dei viadotti ricadenti nella rete autostradale ligure e del Piemonte. All’esito dei primi accertamenti, è stato già richiesta ai concessionari l’adozione, per specifiche tratte autostradali, di misure di regolazione del traffico. Si tratta di verifiche che potranno essere estese anche alle tratte autostradali ricadenti in altre Regioni”.