INGV: svelati i segreti di un’area vulcanica sottomarina nel Canale di Sicilia

Immagine - In senso orario: (A) L'area di studio con ubicazione dei campi vulcanici sottomarini denominati Graham Volcanic Field (riquadro blu) e Terribile Volcanic Field (riquadro bianco); (B) L'allineamento dei conetti vulcanici che formano il Graham Volcanic Field con evidenziati i cluster in cui sono stati raggruppati; (C) Un’immagine 3D del Banco Graham con in alto a destra il conetto che rappresenta ciò che resta dell'effimera Isola Ferdinandea ed accanto S5, il cono più grande dell'intero campo vulcanico; (D) Inquadramento geodinamico dell'area di studio