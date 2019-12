Intelligenza Artificiale: primo assistente vocale dedicato a farmacisti ospedalieri lanciato da Janssen e dalla startup italiana LIFEdata

Il mondo della sanità è interessato da una trasformazione senza precedenti, che prospetta nuovi scenari socioeconomici. Si tratta di fenomeni accelerati dai progressi tecnologici che i leader del settore possono guidare per rendere il sistema sanitario sempre più efficiente e sostenibile, in particolare grazie all’uso sapiente dei dati e all’utilizzo degli algoritmi di Intelligenza Artificiale.

In questo scenario Janssen Italia, la società farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, da sempre attenta a cogliere le opportunità offerte dalle tecnologie digitali per metterle a disposizione degli operatori sanitari e dei pazienti, ha dato vita a una piattaforma chiamata Janssen Genia®, in grado di interagire con i farmacisti ospedalieri per fornire loro una serie di informazioni a valore aggiunto relative al proprio portafoglio di prodotti.

Attraverso comandi vocali, Janssen Genia® può fornire informazioni dettagliate relative alla tracciabilità delle consegne dei farmaci agli ospedali, gestire la richiesta di verifica di variazione di temperatura dei farmaci stessi e far conoscere in tempi rapidissimi al farmacista ospedaliero lo stato di una richiesta di rimborso.

Basata su un software di Intelligenza Artificiale sviluppato dalla startup innovativa LIFEdata e accessibile attraverso dispositivi attivabili tramite comando vocale (al momento fruibile tramite Alexa di Amazon, sia via APP, sia via device Alexia stesso), Janssen Genia® è utile ai farmacisti ospedalieri che devono accedere a una notevole quantità di informazioni con la necessità di lavorare con le mani “libere”, dovendo maneggiare prodotti particolarmente delicati.

“Abbiamo lavorato con LIFEdata in un’ottica di open innovation per creare una modalità di interazione intelligente basata sulla voce e per ridurre il sovraccarico informativo degli operatori, diminuendo al contempo il rischio di errori, a tutto vantaggio del sistema sanitario e dei pazienti” – ha dichiarato Luca Nardi, Direttore Commerciale diJanssen, la società farmaceutica del Gruppo Johnson&Johnson.

“Se da una parte è noto che le tecnologie digitali e lo sviluppo di sistemi di Intelligenza Artificiale possano offrire opportunità per affrontare sfide importanti che vanno dalla cura dell’ambiente alla lotta alle malattie – ha dichiarato Omar Fogliadini, managing partner di LIFEdata – quella realizzata da Janssen Italia con LIFEdata è una delle prime implementazioni di Intelligenza Artificiale che porta la tecnologia digitale ad assistere l’operatore nel mondo fisico con sicurezza e privacy dei dati, facilità di accesso e trasparenza degli algoritmi”.

Al momento Janssen Italia ha dato vita a un progetto pilota che ha già coinvolto 32 aziende ospedaliere su tutto il territorio italiano.

Janssen è impegnata nell’affrontare alcune tra le più importanti esigenze mediche insoddisfatte, in diverse aree terapeutiche fra cui oncoematologia, immunologia, neuroscienze, malattie infettive e vaccini, malattie cardiovascolari e metaboliche e ipertensione arteriosa polmonare (PAH). Mossi dal nostro impegno nei confronti dei pazienti, sviluppiamo prodotti, servizi e soluzioni innovative per la salute delle persone di tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.janssen.com/italy e seguiteci su @JanssenITA.

LIFEdata è la startup innovativa italiana specializzata in Intelligenza Artificiale Voice che abilita il funzionamento di siti ed app con la voce, rendendo 3 volte più accessibile e semplice l’adozione digitale, collegando mondo digitale e fisico. LIFEdata ha un know how specifico nello sviluppo e nell’implementazione di soluzioni innovative di Intelligenza Artificiale per rendere più efficienti i processi di Vendite, Marketing e Customer Experience, in particolare nei contesti di Online to Offline, tipici dell’evoluzione all’Omnicanalità tra mondo digitale e fisico. Fondata da imprenditori seriali con alle spalle diverse exit di successo ha già fatturato quasi 3 volte il fatturato medio di una startup innovativa in Italia, nei soli primi 6 mesi di attività. La società ha ricevuto validazioni del modello di business in diversi contest a livello europeo e conta su un team multiculturale con 7 nazioni rappresentate, quote rosa al 57% e STEM 98%.