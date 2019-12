Investita dal tram alla fermata: grave una ragazza di 26 anni

Una ragazza è stata investita a Firenze dal tram alla fermata ‘Novoli-Regione Toscana. Soccorsa dal 118, la ragazza è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso: le sue condizioni sono gravi. L’incidente è avvenuto attorno alle 18 mentre il mezzo pubblico era diretto in centro città e stava rallentando prima di arrestarsi. Secondo una prima ricostruzione, in quel momento la giovane in attesa alla fermata ha perso l’equilibrio ed è scivolata, per poi rimanere incastrata fra il tram e la banchina. Per poter spostare la ragazza, rimasta sempre cosciente, i vigili del fuoco hanno dovuto sollevare il tram con una gru. Il conducente del tram, a causa dell’incidente, è ancora sotto shock. La dinamica esatta sarà chiarita anche grazie alle telecamere presenti alla fermata e alle immagini riprese dal tram in movimento. La linea tranviaria T2 è ancora interrotta tra le fermate ‘Redi’ e ‘Novoli – Palazzi Rossi’, dove è stato attivato il servizio sostituivo con i bus navetta.