Iran, un caccia si schianta nel nord: il pilota è dato per disperso

Un caccia iraniano si è schiantato nel nordest del Paese, nei presi di un’area su cui sorge un vulcano spento. Il pilota, ha riferito l’agenzia Irna, è dato per disperso, ma sono in corso le ricerche per poterlo trovare e recuperare.

Il caccia è scomparso dai radar al mattino presto, per poi sparire nell’area del monte Sabalan: si trattava di un Mig-29, il cui fumo dopo lo schianto e’ stato filmato da alcuni residenti nell’area, che poi hanno pubblicato le immagini sui social. Secondo quanto riferisce la Fars i rottami sono stati localizzati, ma del pilota, identificato come l’esperto colonnello Mohammadreza Rahmani, nessuna traccia.