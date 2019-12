L’Italia si sgretola sotto la morsa maltempo: alberi sradicati, ponti chiusi, fiumi esondati. Il bilancio è impressionante

Sono oltre 200 gli interventi dovuti al maltempo per cui è stato necessario l’intervento della polizia locale in questo fine settimana a Roma. Particolare attenzione per il forte vento che ha causato la caduta di alberi in varie zone della citta’, tra cui via Aurelia Antica, viale Sacco e Vanzetti, via Erasmo Gattamelata, via Anagnina e via Cristoforo Colombo, nella carreggiata laterale in direzione Ostia fra Via di Acilia e Via Pindaro. Agenti sul posto per la viabilita’ e l’assistenza ad automobilisti e residenti. Diverse pattuglie sono intervenute alle 12.30 nella zona di Castel Romano dove a causa di una tromba d’aria e’ stata disposta in via precauzionale la chiusura del centro commerciale.

Circa 50 interventi, piu’ le verifiche ancora in corso, nel bilancio della giornata sul territorio comunale di Fiumicino, colpito dal maltempo e dal forte vento, spirato fino ad oltre 100 chilometri orari. Almeno una ventina di alberi caduti, oltre a pali e semafori divelti. Gli interventi hanno visto impegnate 10 squadre della Polizia Locale e quattro squadre della Protezione civile supportate dai Vigili del Fuoco, la Polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e i volontari della Protezione civile di Castel di Guido. La quasi totalita’ degli interventi ha riguardato alberi o rami caduti, qualche segnale stradale, pali della luce e del telefono e semafori. La mareggiata ha costretto all’evacuazione di due famiglie a Passo della Sentinella, mentre non risultano problemi alle case di Fregene. Pini caduti e danni ad alcuni loculi nel cimitero monumentale di via Portuense. Il cimitero e’ stato chiuso e lo rimarra’ anche domani: sara’ effettuato un sopralluogo dai tecnici dei Lavori pubblici e dell’ufficio Ambiente, oltre che dalla Polizia locale, per valutare la possibile riapertura in sicurezza per gli utenti della zona non danneggiata dalla caduta delle alberature.

“Un lavoro encomiabile – sottolinea il sindaco Esterino Montino, che ha disposto la chiusura oggi di cimiteri, parchi e pinete – in questa nuova giornata di emergenza per il maltempo che segue quelle delle settimane scorse, per cui ringrazio tutte le donne e gli uomini impegnati sul territorio”. A Fiumicino la mareggiata, oltre ad allagare vari stabilimenti balneari, ha rallentato, alla foce, il regolare deflusso del Tevere; l’acqua spinta dal vento ha superato ed inondato, in alcuni tratti, le banchine. A Fregene sud il mare è andato oltre la linea di costa degli stabilimenti mentre a Focene si e’ incuneato in alcune stradine di accesso alla spiaggia.

Ed è emergenza maltempo anche nel casertano. Il vento forte non sta dando tregua in queste ore, ha provocato la caduta di diversi alberi, uno è precipitato lungo viale Vittorio Veneto, in centro a Caserta, nei pressi della stazione di Caserta e dell’ex Hotel Jolly, altri a Caserta vecchia e nell’alto casertano. A Capua il fiume Volturno è straripato in diverse zone. Danni si sono registrati a Francolise dove la protezione civile sta ancora prestando aiutato alla popolazione della frazione Ciamprisco e dove sono state evacuate alcune abitazioni.

Più di settanta interventi sono stati effettuati dai Vigili del fuoco nelle ultime 24 ore in provincia di Potenza per richieste e segnalazioni a causa di danni provocati dal forte vento. In particolare dalle 8.00 di questa mattina sono impegnate sul territorio provinciale 11 squadre dei Vigili del fuoco con un totale di 53 uomini e 15 automezzi. Il forte vento ha provocato danni a coperture, pale eoliche, pali telefonici ed ALBERI, creando notevoli difficoltà alla circolazione stradale. I Vigili del fuoco hanno rimosso parti pericolanti in imminente pericolo di caduta e liberato la carreggiata delle vie interessate per consentire il ripristino della circolazione stradale.

Altri crolli di alberi sono avvenuti in diversi quartieri della citta’: via Volpicella, via Crispi, viale Traiano, via Tevere, via Po, via Lattanzio, via Giustiniano, piazza Aprea, via Manzoni, Via Pomilio, via Miano, via Toscanella, via Piave, via Caravaggio, Corso Vittorio Emanuele, Riviera di Chiaia, via Duomo e via Santa Teresa. A Ponticelli un container e’ caduto, travolgendo un autocompattatore dell’Asi’a, l’azienda dell’ingiene urbana. Nessun ferito. Il Comune di Napoli nel pomeriggio ha invitato la cittadinanza “alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti a quanto strettamente necessario, fino alla mezzanotte”. Il Municipio ha predisposto una task force per coordinare tutti gli interventi. Le attivita’ sono seguite direttamente dal primo cittadino. Sono circa 200 gli agenti di Polizia Locale messi in campo a Napoli, coordinati da 20 ufficiali, con l’ausilio di altri 50 operatori in reperibilita’. Mentre la societa’ partecipata del Comune NapoliServizi ha messo a disposizione due squadre di operai per gli interventi di somma urgenza per la rimozione delle macerie e dei detriti. Squadre di giardinieri potatori sono in attivita’ per scongiurare altri crolli.

Per le raffiche di vento e la pioggia, che ha interessato nelle ultime ore il territorio Bolognese, la centrale operativa dei Vigili del Fuoco ha ricevuto numerose richieste di intervento in particolare per pali e alberi pericolanti o rami precipitati sulla sede stradale. In particolare le attivita’ delle squadre di emergenze si sono concentrate ad Argelato, Castel Maggiore, Castenaso e Imola. A Castel San Pietro Terme, in via Stanzano, un albero e’ caduto sui cavi della luce: in questo momento sono al lavoro i Vigili del Fuoco del distaccamento di Medicina per tagliare i rami e liberare il traliccio. A Pianoro, sulle colline di Bologna, nella frazione di Livergnano, nella notte, massi franati da un versante della montagna hanno invaso la sede stradale via Gruppi. Al momento, il tratto di strada e’ chiuso. Dalle 8.30 di questa mattina alle 18 circa, sono stati una quarantina gli interventi dei Vigili del fuoco. Le squadre sono intervenute anche per mettere in sicurezza tettoie pericolanti, camini, tendoni da esterni divelti e per allagamenti di strade e garage. Gli interventi sono stati anche a San Lazzaro di Savena e in periferia a Bologna.

E anche la Calabria, già da ieri, è interessata da forti raffiche di vento e da pioggia intensa. Questa mattina a Reggio Calabria il vento ha ribaltato persino dei furgoni. Nel cosentino, nel comune di Bisignano, il vento ha causato problemi alla linea elettrica e allagamenti sulle strade. Un grosso albero caduto nella zona alta del paese ha causato i maggiori disservizi per quanto riguarda l’elettricità.

Infine, sulla Sp 17 “Alto Valdarno”, tra le frazioni di Leccio e Cancelli, nel comune di Reggello (Fi), al km 3+400 circa nella località Le Balze, da uno dei calanchi si è verificato uno smottamento di terra e fango causato dal cedimento di una grossa pianta che ha occupato tutta la carreggiata. La strada è stata ripulita di tutti i materiali e lavata prima della riapertura alle ore 15.30 dal personale della viabilità della Città Metropolitana di Firenze.